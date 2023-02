Milena Miconi ha lasciato la casa del Gf Vip

ha appreso della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio oggi in confessionale. L'attrice è rimasta sconvolta e in lacrime ha manifestato l'intenzione di lasciare il Grande Fratello ...Alessandro Lo Cascio , morto all età di 52 anni per un infarto, era l agente di numerosi vip, tra cui Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida, oltreché diche ora ha dichiarto di vo ler ...

Milena Miconi lascia il Grande Fratello Vip per la morte del manager Alessandro Lo Cascio: “Non me la… Il Fatto Quotidiano

Milena Miconi lascerà la casa del Grande Fratello Vip per la morte di Alessandro Lo Cascio Fanpage.it

GfVip, Milena Miconi sconvolta: «Non me la sento di stare qua dentro». Cosa è successo leggo.it

Gf Vip 7, lutto per Milena Miconi che pensa di abbandonare la Casa Isa e Chia

Milena Miconi è sconvolta dopo aver appreso della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio e avrebbe manifestato l'intenzione di abbandonare il Gf Vip: «Non me la sento ...Milena Miconi lascia il GF Vip "per motivi personali": chi è Alessandro Lo Cascio, celebre agente dei Vip morto a 52 anni.