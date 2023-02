Milena Miconi abbandona la casa del GF Vip | cosa succede adesso?

(Di domenica 5 febbraio 2023) Un gravissimo lutto ha colpitonelle scorse ore e dopo l’annuncio da parte della produzione, la Vippona ha deciso di lasciare la. Ieri sera è venuto a mancare il suo amico e manager Alessandro lo Castro e per questa ragione al momento non se la sente di continuare questo percorso al reality. L'articolo proviene da KontroKultura.

è sconvolta dopo aver appreso della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio e abbandona (momentaneamente) il GfVip : 'Non me la sento di stare qua dentro'. La triste notizia della ...E' un momento particolarmente delicato, questo, per, che ha deciso di uscire momentaneamente dal GF Vip in seguito alla morte dell'amico e manager Alessandro Lo Cascio . Nel frattempo però, sui social sta accadendo qualcosa di vergognoso ...

Milena Miconi lascerà la casa del Grande Fratello Vip per la morte di Alessandro Lo Cascio Fanpage.it

Milena Miconi lascia il Grande Fratello Vip per la morte del manager Alessandro Lo Cascio: "Non me la sento di stare ... Il Fatto Quotidiano

Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di GFVIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, Milena Miconi sconvolta: «Non me la sento di stare qua dentro» ilmattino.it

Milena Miconi ha lasciato la casa del Gf Vip Today.it

Milena Miconi, concorrente di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato di voler abbandonare la Casa del reality show in seguito alla ...Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Milena Miconi vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip: ecco perché ...