MILANO | A PALAZZO PIRELLI LA MOSTRA DI MEO CARBONE “MADRE CABRINI | L’ANGELO DEI MIGRANTI”

(Di domenica 5 febbraio 2023) In Regione Lombardia l’omaggio dell’artista all’Emigrazione italiana, dal 31 gennaio al 15 febbraio 2023 Meodi Goffredo Palmerini– Continua l’infaticabile opera dell’eclettico artista Meonel raccontare l’Emigrazione italiana con ladei. Ieri – Oggi – Domani”, dedicata aFrancesca Saverio, allestita indi Regione Lombardia ed esposta dal 31 gennaio fino al 15 febbraio 2023. Questo prezioso contributo costituisce un’altra tappa del significativo percorso che l’Artista porta avanti da oltre 30 anni sul tema delle migrazioni e, con l’attuale esposizione, in particolare sulla straordinaria opera ...

TANANAI " LIVE 2023 " PALASPORT Venerdì 5 maggio 2023 " Napoli @ Palapartenope Sabato 6 maggio 2023 " Roma @dello Sport Lunedì 8 maggio 2023 "@ Mediolanum Forum Mercoledì 10 maggio ......dal lunedì al venerdì una parte delle eccedenze recuperate all'interno del mercato di Porta,... Le attività contro lo spreco alimentare aNel capoluogo lombardo nel 2022 le attività messe ...

Mostra Bill Viola a Milano, Palazzo Reale Finestre sull'Arte

Per la prima volta a Milano, un’imperdibile mostra dedicata al genio ... Lanterna

Bill Viola a Milano Arte.go

A Palazzo Reale di Milano la mostra “Vincent Peters Timeless Time” Il Sole 24 ORE

Palazzo Reale. In mostra da martedì "Carlo Alberto dalla Chiesa, l ... Comune di Milano

Sono state annunciate le date del tour di Tananai nei palazzetti a maggio e del tour estivo, il 7 agosto allo Zoo Music Fest ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...