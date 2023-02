(Di domenica 5 febbraio 2023), il(Cei) ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più ha espresso il suo pensiero, e quello della Conferenza episcopale italiana, sul ruolo delle Organizzazioni non ...

, ilZuppi (Cei) ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più ha espresso il suo pensiero, e quello della Conferenza episcopale italiana, sul ruolo delle Organizzazioni non ......a diverse tradizioni religiose e anche persone di buona volontà - ha detto il- . ... Ma anche per l'impegno a favore die rifugiati attraverso l'organizzazione dei 'corridoi umanitari'...

Migranti, il cardinale Zuppi (Cei): «Ong salvino vite. Se c'è qualcuno in mezzo al mare, aiutiamolo» leggo.it

Il Cardinale Zuppi: "Servono maggiori flussi regolari di ingresso di ... Stranieri in Italia

Grech alle Chiese dell’Oceania: la sinodalità deve orientare alla ... Vatican News - Italiano

I cento anni dall’assassinio di don Giovanni Minzoni e il ricordo del cardinale Zuppi Linkiesta.it

Müller attacca il Papa: “A Santa Marta comanda un cerchio magico” la Repubblica

Sulle orme di San Giovanni Battista Scalabrini per conoscere e approfondire la sua vita e le sue opere. In segno ...FORMIA – Nominato cardinale nel concistoro nel febbraio 2015, in precedenza Monsignor Francesco Montenegro aveva guidato la chiesa di Agrigento sotto la cui giurisdizione ricade l’isola di Lampedusa.