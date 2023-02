Migranti e neonato annegato | Cei | le Ong fanno benissimo | salvano vite

(Di domenica 5 febbraio 2023) commenta Sul problema, dopo la morte delcaduto in mare al largo di Lampedusa, la Cei chiarisce che 'le Ongperché'. A intervenire è il presidente dei ...

Ancora ieri è morto un. Credo che le Ong facciano bene". Così il presidente della Cei, cardinal Zuppi, suie i salvataggi delle navi Ong, a Mezz'ora in più, su Rai3. "Il Papa non è ...commenta Sul problema, dopo la morte delcaduto in mare al largo di Lampedusa, la Cei chiarisce che 'le Ong fanno benissimo perché salvano vite'. A intervenire è il presidente dei vescovi, il cardinale ...

Cadaveri in un barcone verso Lampedusa, neonato scivolato in mare dopo la morte della madre: 8 vittime Virgilio Notizie

La madre muore di freddo, il neonato cade in acqua e annega: la nuova tragedia dei migranti Today.it

Migranti, 8 cadaveri trovati su un barcone. Annegato un neonato: “La madre è morta e il bimbo è… Il Fatto Quotidiano

Migranti, il racconto dell'orrore: il neonato è scivolato in mare dalle braccia della madre ormai mort Giornale di Sicilia

Migranti, 8 morti su un barcone a Lampedusa: neonato assiderato gettato in acqua dalla mamma e disperso ilmessaggero.it

Migranti, il cardinale Zuppi (Cei) ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più ha espresso il suo pensiero e della Conferenza episcopale italiana sul ruolo delle Organizzazioni ...Milano, 5 feb. (LaPresse) - "Se salvo qualcuno non faccio il gioco degli scafisti ma di chi sta in mezzo al mare, ancora ieri è morto un neonato, questa cosa ...