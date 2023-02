Microonde al posto dei raggi X E la mammografia diventa più soft e per tutte | è quanto promette il progetto MammoScreen

(Di domenica 5 febbraio 2023)aldeiX. E lapiù “” e per: èil, finanziato con 7 milioni di euro dalla Comissione Europea e coordinato dalla Fondazione Toscana Life Sciences, che ha avviato uno studio su 10mila donne per verificare che un nuovo mammografo aabbia sensibilità e specificità elevata nella diagnosi del tumore al seno.ed ecografia al seno: tutto quello che devi sapere guarda le foto ...

... quegli ingredienti che occupavano unfisso nelle cucine familiari e che con i loro profumi ...sue varie possibilità di cottura che includevano metodi poco conosciuti come la cottura in......per mantenere in forma il sistema digerente (e più sana e più piatta la nostra pancia) eche ... sì alla borsa di acqua calda o ai sacchetti di semi da scaldare nel. Per correggere l'...

MD, l'ultima offerta è veramente incredibile: questo elettrodomestico ora lo paghi soltanto 49 euro | Fai presto prima di non trovarlo più! LaTuaDietaPersonalizzata

Come pulire il forno di cucina con metodi naturali. Anche quello per ... Tiscali

NordVPN, nuovo anno nuova offerta! 63% di sconto sul piano biennale Tom's Hardware Italia

Castagnole salate: la ricetta sfiziosa per prepararle fritte e al forno Cookist