Mia Martini | Aragozzini a Domenica In svela l’aneddoto sull’aereo che sottolinea l’ignoranza di molti artisti

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 febbraio 2023) Adrianoha lasciato tutti senza parole aIn. Il produttore discografico e giornalista è tornato a parlare di Miacon un aneddoto su Sanremo e sulla cantante scomparsa nel 1995 e altriche la etichettarono come “porta sfortuna”, ma Mara Venier è intervenuta per interromperlo. Per anni la cantante e stata ingiustamente etichettata come “porta sfortuna” e per questo messa ai margini del mondo dello spettacolo. Non ci aspettavamo, tanti anni dopo, di ascoltare le parole diche è stato piuttosto chiaro nello studio di Rai 1. Dopo il Festival di Sanremo 1989, dove Mia portò Almeno tu nell’universo, il produttore organizzò l’evento Sanremo in the world. Questo prevedeva una serie di concerti in giro per il mondo da Tokyo a New York passando per Colonia, il ...