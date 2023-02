Messina Denaro | spunta l’audio dove impreca contro Falcone e sulla strage di Capaci video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 5 febbraio 2023) Bloccato nel traffico “per le commemorazioni di sta minchia”. Sono le parole choc riferite al ricordo delladiusate dal boss della mafia Matteomentre si trova in autostrada in direzione Palermo, il giorno 23 maggio 2022. Come testimonia anche una foto diffusa dai Carabinieri del Ros, MMD si trova in auto, in autostrada, incanalato in un fiume di macchine, quando invia un file audio in una chat di gruppo. Usando toni sprezzanti, racconta di essere bloccato nel traffico per via della commemorazione delladi(per la quale è stato condannato all’ergastolo in I grado come mandante ed è in corso il processo di Appello a Caltanissetta): “E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè nel senso, non bucate, sull’asfalto, non si muove, per le ...