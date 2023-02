Messina Denaro | l' intercettazione choc contro Falcone | ' Commemorazioni di sta m*** | mi bloccano nel traffico'

"E io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate. Sull'asfalto. E non si muove per le commemorazioni di sta minchia": così il boss Matteo, il 23 maggio, giorno delle commemorazioni della strage mafiosa di Capaci, costata a vita al giudice Giovanni Falcone, esprimeva in una chat con alcune pazienti conosciute durante la ...Nelle intercettazioni di Matteocon la sua amante, spuntano parole choc nei confronti dei grandi nemici di Cosa Nostra , i magistrati, e non potrebbe essere altrimenti. Ma ciò che emerge da un audio del 23 maggio del ...

I messaggi di Matteo Messina Denaro nella chat con una donna che ha frequentato per un anno e mezzo, dal 2021, in pratica, ...Il boss in una chat con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica,esprimeva il suo fastidio perché, a causa delle celebrazioni, il 23 maggio era rimasto bloccato nel traffico ...