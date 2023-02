Messina Denaro | audio choc del boss con insulto a Giovanni Falcone

(Di domenica 5 febbraio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Matteoè in auto e scatta una foto mentre si trova sull'autostrada in direzione Palermo. E' il 23 maggio del 2022. Insieme alla foto, invia anche un filein una chat imprecando per essere bloccato nel traffico a causa della commemorazione della strage di Capaci in cui persero la vita, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. “Io qua, bloccato – dice -, con le 4 gomme a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perchè sono sull'asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di sta minchia”. foto ufficio stampa Ros Carabinieri(ITALPRESS).

Per la strage di Capaci Matteoè stato condannato all'ergastolo in primo grado come ...A parlare è Matteoin un vocale mandato in una chat di gruppo il 23 maggio 2022, nel trentennale della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie ...

