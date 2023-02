Messina Denaro | audio choc del boss con insulto a Falcone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ildi Cosa Nostra, arrestato il 16 gennaio scorso, Matteoè in auto e scatta una foto mentre si trova sull’autostrada in direzione Palermo. È il 23 maggio del 2022. Ilin undel 2022 impreca in auto per essere rimasto bloccato a causa della commemorazione della strage di Capaci Insieme alla foto,, invia anche un filein una chat imprecando per essere bloccato nel traffico a causa della commemorazione della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. “Io qua, bloccato – dice il capo magia di Castelvetrano -, con le 4 ...