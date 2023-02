Messi-Psg proseguono i colloqui sul contratto | Campos | Stiamo trattando

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Parigi, 5 feb. (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain continua a trattare sul rinnovo didi Lionel, con il consulente calcistico del club Luische spera di raggiungere un accordo. Ilbiennale dicon il Psg scadrà alla fine della stagione, e il 35enne è stato accostato al trasferimento all'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Un ritorno al Barcellona è stato ipotizzato anche per, che lo scorso anno ha portato l'Argentina alla gloria della Coppa del Mondo. Mentre le indiscrezioni di dicembre suggerivano che avesse raggiunto un accordo di principio per rimanere con il Psg, non è stato fatto alcun annuncio sul suo futuro oltre questa stagione.ha confermato che sono in corso discussioni con ...