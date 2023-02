Messa oggi in tv domenica 5 febbraio su Rai Uno | canale | orari e streaming

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il programma della Santasu Rai Uno per. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaSportFace.

Con la celebrazione al Mausoleo John Garang si conclude la visita del Pontefice nel Paese. Oltre 70mila i fedeli presenti alla. Bergoglio si recherà poi all'aeroporto, da dove partirà dopo aver salutato il presidente Salva Kiir: l'arrivo a Roma Fiumicino è previsto per le 17:15. In onore del viaggio, il governo ...Papa Francesco è arrivato al mausoleo "John Garang" di Juba per celebrare la, ultimo appuntamento pubblico in Sud Sudan. Si concludeinfatti il 40esimo viaggio apostolico del Pontefice, che ripartirà dall'Africa alle 11.30 (10.30 ora italiana) e arriverà a ...

Santa Messa in tv 5 febbraio 2023, diretta e orario di oggi su Rai 1 e Canale 5 Piper Spettacolo Italiano

Messa in tv domenica 5 febbraio 2023, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming TPI

Messa in Tv, orario e dove vederla in diretta e streaming oggi domenica 29 gennaio 2023 Radio Roma

Papa Francesco in Congo, la messa a Kinshasa: "Cristiani siano missionari di pace". FOTO Sky Tg24

Papa: oggi messa all’aeroporto di Ndolo, a Kinshasa, poi incontro con le vittime di violenze In Terris

Tanto il “Sir” ( bit.ly/3JETn3C ) quanto “Aleteia” ( bit.ly/3YGlqUP ) hanno riferito nei giorni scorsi che in Polonia stanno ottenendo molto successo, presso i giovani, delle «messe virtuali» (così so ...Papa Francesco è arrivato al mausoleo “John Garang” di Juba per celebrare la messa, ultimo appuntamento pubblico in Sud Sudan. Si conclude oggi infatti il 40esimo viaggio apostolico del Pontefice, che ...