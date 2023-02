(Di domenica 5 febbraio 2023) - La presidente del Consiglio interviene a Roma alla kermesse del Centrodestra in vistaamministrative. A propositograndiindica: quellaIstituzioni che consenta di dare un ...

- La presidente del Consiglio interviene a Roma alla kermesse del Centrodestra in vista delle amministrative. A proposito delle grandi riforme indica: quella delle Istituzioni che consenta di dare un ...Dunque, la premier Giorgianon molla la presa, anzi raddoppia. Confermando l'impegno del governo di tenere la linea dura sia sul capo Cospito che sul 41 bis : 'Lonon deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo ...

Meloni: lo Stato non deve trattare con chi lo minaccia. 2023 sarà l'anno delle riforme. Opposizioni critiche TGLA7

Conte: “Ora Meloni scappa, ma i suoi mettono a repentaglio lo Stato” Il Fatto Quotidiano

Anarchici, Meloni: "Stato non deve trattare con mafia né con chi lo minaccia" Adnkronos

Meloni: "Stato non tratta con la mafia" RaiNews

La frase di Carlo Calenda sulla Meloni è stata rilanciata sui siti e sui social. "Una battuta" twitta poi il leader di Azione ...Ma non ce la faranno a dividerci. Non ci sono mai riusciti da quando trent’anni fa ho fondato il centrodestra”. Il leader di Forza Italia in sostegno del candidato… Leggi ...