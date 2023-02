Meloni | “Avanti senza farsi condizionare Lo Stato non deve trattare con chi lo minaccia”

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Lononcon la mafia e credo anche che lonon debbacon chi lo”: lo ha detto il premier Giorgia, in riferimento alle minacce degli anarchici allofinalizzate a ottenere l’abolizione del 41 bis, regime carcerario al quale è sottoposto Alfredo Cospito. Il premier: “Il 2023 sarà l’anno delle grandi riforme” Parlando dal palco dell’Auditorium Conciliazione, durante l’evento a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla regione Lazio, il premier ha fatto anche il punto sull’operato del governo. “Questoessere l’anno delle grandi riforme, andremo dove non si è riusciti ad andare finora. Daremo a questa nazione una riforma delle istituzioni che consenta di avere governi ...

... libereremo le energie, daremo all'Italia le possibilità che merita, faremo le riforme che non si è riusciti a fare", dice Giorgiaintervenendo all'evento. "Siamo consapevoli che dovremo ...La lettera di Giorgia'è lacunosa e tendenziosa quando chiede 'a tutti di abbassare i toni' che Fd'I ha alzato vergognosamente. Ciò detto andareall'infinito con questa polemica non porterà a nulla'. Lo ...

Regionali del Lazio, centrodestra riunito per Rocca. Meloni: “Avanti senza farsi condizionare”. Ma Tajani si … La Stampa

Meloni lancia Rocca: "Ipocrita chi attacca il passato. Ecco perché" Tag24

Regionali, convention del centrodestra a Roma. Meloni: "Costruiremo con determinazione e coraggio" RaiNews

Meloni, aiuti a Kiev avanti fino a quando necessario Agenzia ANSA

Migranti: Meloni, in documenti in vista del Vertice Ue importanti ... Borsa Italiana

Giorgia Meloni ha chiuso la campagna elettorale per le regionali in Lazio, accompagnata da tanti big di governo e del centrodestra ...«Giorgia Meloni è la leader più popolare in Europa». L'elogio arriva direttamente dal quotidiano inglese Times. "Quando Giorgia Meloni è diventata ...