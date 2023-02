... alle 15 il Nottingham Forest attende il Leeds di, in un match che mette in palio punti ... che con una vittoria salirebbe a - 1Champions League.Una cessione, quella di, peraltro dal profitto tutto da dimostrare sul piano dei conti. Ma al di là della somma finale, l'indirizzo intrapresoJuventus in questa sessione invernale ...

McKennie al Leeds, Marsch: “Prenderlo è stato un gioco da ragazzi” Tuttosport

McKennie al Leeds è ufficiale: arriva in prestito dalla Juventus Sky Sport

Marsch: «McKennie dalla Juve un tributo per il Leeds» Juventus News 24

McKennie dalla Juve al Leeds, 'un gioco da ragazzi' Calciomercato.com

ESCLUSIVA SI Mckennie, cessione influenzata da problemi giudiziari Sportitalia

Il Nottingham Forest supera per 1-0 il Leeds, in una gara valida per la 22/a giornata della Premier League inglese. Il gol decisivo porta la firma di Johnson ...“Quando abbiamo pensato a Weston McKennie mi sono informato bene parlando con le persone che lo conoscono, con i giocatori che hanno giocato con lui o con tecnici che lo hanno allenato. Foto: Getty Mc ...