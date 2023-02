Matano dice cosa pensa di Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini

Leggi su biccy

(Di domenica 5 febbraio 2023) Questo è un periodo d’oro per Alberto, che dopo il matrimonio (officiato da Mara Venier) con Riccardo Mannino si gode il successo de La Vita In Diretta. Da domani il suo programma si trasferirà a Sanremo per seguire da vicino il Festival. Con l’occasione il conduttore ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero ed ha risposto ad una domanda del giornalista Andrea Scarpa su Carmelita: “? Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni“.ha anche parlato di: “Se ci saluteremo a Sanremo? Ci siamo già visti a Roma, io in auto, lei sul marciapiedi. Abbiamo fatto così con le mani.è successo veramente fra noi due? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare la sua La ...