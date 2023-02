(Di domenica 5 febbraio 2023) Sul Corriere della Sera leggo che èi maschi, e lo sarà per un paio di generazioni future, perché 'per realizzare una giustizia domani, bisogna probabilmente commettere un'ingiustizia oggi'. Lo ...

Lo scrivenella sua rubrica 'Il Caffè' e la riflessione parte da un caso che in Inghilterra sta suscitando un certo clamore. Qui la Raf, l'aviazione militare inglese, ha deciso di ...Sulla terza rete trend positivo anche per Le Parole diche ha incontrato il l'attenzione di 1 milione 619mila utenti e l'8,4%. Lo riferisce una nota della Rai. Molto bene in ...

È giusto discriminarmi | Il Caffè di Massimo Gramellini Corriere della Sera

Massimo Gramellini-choc: per lui è saggio discriminare i bianchi Liberoquotidiano.it

La posta di Gramellini: «L’amore con una collega, poi i litigi. Ora mi ha lasciato, cosa ho sbagliato» Sette del Corriere della Sera

Amanda Knox e il suo pm | Il Caffè di Massimo Gramellini Corriere della Sera

Rosa Chemical a Sanremo, e le parole di Maddalena Morgante | Il Caffè di Massimo Gramellini Corriere della Sera

(Adnkronos) - Sale il gradimento del pubblico per Tali e Quali 2023, il talent show condotto da Carlo Conti che, nella prima serata di ieri sabato 4 febbraio, con 3 milioni 676mila pari al 22,1% di sh ...«Dopo svariati litigi, molti legati al lavoro comune, lei ha deciso di lasciarmi. Che cosa ho sbagliato»: la domanda di un lettore, la risposta di Massimo Gramellini ...