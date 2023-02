Massiccio attacco hacker in corso | l’Agenzia per la cybersicurezza | “Decine di sistemi compromessi”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Un “tramite un ransomware già in circolazione” è stato rilevato dal Computer security incident response team Italia delper lanazionale. I tecnici dell’Acn hanno già censito “diversedinazionali verosimilmentee allertato numerosi soggetti i cuisono esposti, ma non ancora”. Tuttavia, si spiega, “rimangono ancora alcuniesposti, non, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro”. Sulla rete Tim, invece, “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in ...

I tecnici dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale hanno rilevato un 'tramite un ransomware già in circolazione'. Il ransomware (un malware che non solo infetta ma impedisce anche l'accesso,ndr) prende di mira i server VMware ESXi che sono decina in ...Sull'subito dai sistemi informatici - non solo in Italia - Rainews24 ha sentito il parere di Pierguido Iezzi, esperto Cyber ...

