Massa arbitro di Inter-Milan | ben 24 i precedenti | ma è il primo derby

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023)sarà l’di, partita della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per ildel Meazza. Isarà la venticinquesima partita per Davidecomedei nerazzurri. Oltre dieci anni fa esatti l’esordio, da dimenticare: il 23 settembre 2012 il Siena riuscì vincere per 0-2 al Meazza, con i gol nel secondo tempo di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Non si può però certo dire che poi sia andata male: quindici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Un KO sia alla già citata prima sia all’ultima, l’1-2 contro la ...