Maria De Filippi torna a parlare di Capodanno e prende le difese di Wax

Uomini e Donne, anticipazioni sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza Ecco le anticipazioni diffuse dal portale di Isaechia:Deha accolto Ida e Alessandro in ...Beppe Vessicchio ha confermato ad Amici 22 che non sarà a Sanremo 2023 . Alla domanda diretta diDe, lo storico prof di canto del talent, nonché famosissimo direttore d'orchestra, ha detto che quest'anno non prenderà parte alla kermesse canora e si godrà lo spettacolo dal divano di ...

Maria De Filippi offre un lavoro ad Alice: "Se vuoi qui c'è un posto per te" TGCOM

Uomini e donne, Gemma stroncata da Maria De Filippi: «Ma ancora devi capirlo» leggo.it

Uomini e Donne, cacciato da Maria De Filippi: finimondo in studio Liberoquotidiano.it

Cristina ritrova Rocco dopo 51 anni: lui apre la busta, poi scopre che in studio c'è suo cugino Fanpage.it

Maria De Filippi questo pomeriggio nel corso della puntata di Amici 22 ha riaperto la questione Capodanno e il noce moscata gate ...Ennesimo colpo di scena ad Amici 22: dopo aver palesato la sua insofferenza, la ballerina Megan lascia Todaro per Emanuel Lo. A poche settimane dall’inizio del Serale, la Scuola di Amici di Maria De F ...