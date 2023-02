Marco Mengoni torna a Sanremo | a luglio grande evento

Leggi su 361magazine

(Di domenica 5 febbraio 2023)partecipa alla 73esima edizione del Festival dinel 2023 con il brano “Due vite” Due vite parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. È un invito a vivere e godersi realmente ogni momento, da quelli di noia anche solo apparente ai sentimenti più accesi, come fosse l’ultimo istante a nostra disposizione. È un viaggio fatto di incontri che guardano sia dentro di noi che fuori, agli altri, e che racconta di come sia solo il nostro inconscio a custodire la reale verità del sentimento che stiamo vivendo. Il brano scritto dallo stessocon Davide Petrella e Davide Simonetta è una ballad dalla struttura non classica, sia dal punto di vista ...