Marcell Jacobs imbattibile | 19 vittorie consecutive al coperto Insuperabile in Europa | ma gli americani tuonano

Comincia con 657 il 2023 di. La stagione del campione olimpico dei 100 metri è iniziata a Lodz, in Polonia, prova valida per il World Indoor Tour dove l'azzurro ha fatto registrare un tempo discreto sui 60 metri, ...LODZ (POLONIA) "ha vinto la gara dei 60 metri alla Orlen Cup, tappa bronze del World Indoor Tour in programma a Lodz. Il campione olimpico a Tokyo nei 100 metri piani, alla prima gara stagionale, ha ...

Nella prova femminile sui 60 metri dell’Orlen Cup di Lodz, meeting Bronze del World Indoor Tour dove Marcell Jacobs da debuttato vittoriosamente sulla stessa distanza con 657, la velocista Zaynab Dos ...Marcell Jacobs ha aperto la propria stagione con il 6.57 corso a Lodz. Il debutto del Campione Olimpico dei 100 metri ha risposto ad alcune domande che lo stesso velocista lombardo si stava facendo: l ...