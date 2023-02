Mantova-Virtus Verona oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. Il club lombardo, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare, va a caccia della vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout. La compagine veneta, dal suo canto, ha ottenuto quattro punti nelle ultime due e spera di portarne a casa altri quattro per completare il sorpasso ai danni dei diretti rivali. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...45 ITALIA SERIE A FEMMINILE Inter D - Sassuolo D 14:30 ITALIA SERIE B Parma - Genoa 16:15 ITALIA SERIE C - GIRONE A Arzignano - Pordenone 14:30 Juventus U23 - Piacenza 14:30Verona ...... Pro Patria, Pordenone, AlbinoLeffe, Pergolettese e Triestina all'andata, Sangiuliano City, Juventus Next Gen e Pordenone al ritorno) e 6 sconfitte (contro Novara, Pro Sesto, Lecco,...

Mantova-Virtus Verona: niente passi falsi, ai virgiliani serve una vittoria IL GIORNO

Mantova-Virtus Verona, il pronostico: ospiti temibili in trasferta ... Footballnews24.it

Mantova-Virtus, scattano le modifiche alla viabilità Telemantova

Mantova-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming ... SPORTFACE.IT

Mantova, contro la Virtus Verona al Martelli l’ennesimo bivio stagionale per svoltare La Gazzetta di Mantova

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Domenica alle 14.30 i gialloblù saranno di scena al «Città di Meda» contro il Renate – Diretta streaming su Eleven Sports Terzo impegno in una settimana per il Trento, dopo quelli contro Triestina e A ...