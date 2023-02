Mangushev | attentato contro l' inventore del simbolo Z | «Colpo di pistola alla testa | è in gravi condizioni» Cosa sappiamo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il mercenario russo della Wagner, Igor, era diventato tristemente celebre perché in un video, ripreso a Mariupol, mostrava quello che secondo le sue parole era il teschio di uno...

Il mercenario russo Igorè stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa durante unavvenuto nella parte orientale dell'Ucraina, quella controllata da Mosca. I media ...... le foto diffuse in rete I media internazionali ieri hanno diffuso delle foto in cui si vedericoverato in ospedale, raggiunto da un colpo di pistola alla testa, dopo unnella ...

Mangushev, attentato contro l'inventore del simbolo Z: «Colpo di pistola alla testa, è in gravi condizioni». C ilmessaggero.it

Attentato al mercenario russo Igor Mangushev, amico di Prigozhin: «Un colpo alla testa, a bruciapelo» Corriere della Sera

Ucraina, attentato al mercenario russo Mangushev. Si considerava l ... Open

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "Non useremo missili a lungo raggio contro Russia" LIVE Sky Tg24

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky pronto a ... la Repubblica

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4bd4f595-d194-6482-dde2-bc6d16a84b ...Il mercenario russo della Wagner, Igor Mangushev, era diventato tristemente celebre perché in un video, ripreso a Mariupol, mostrava quello che secondo le sue parole era il teschio di ...