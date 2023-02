Manchester City | Guardiola come Pioli | “Sono il primo a fare autocritica”

Il tecnico delPep Guardiola ha commentato con amarezza la sconfitta contro il Tottenham: "Abbiamo iniziato molto bene, come di solito accade contro il Tottenham in casa e in trasferta, ma dopo aver ...Commenta per primo Nella sconfitta contro il Tottenham del suo, Erling Haaland ha toccato il fondo della sua grande stagione. Per la prima volta infatti il norvegese non ha segnato, tirato in porta e toccato il pallone nell'area avversaria.

Napoli da record con il Manchester City, statistica clamorosa in stagione: il dato CalcioNapoli24

Manchester City, occhi puntati su un campione del mondo Virgilio Sport

Manchester City, per Haaland 0 tiri in una gara da titolare: non accadeva da settembre 2020 TUTTO mercato WEB

Il manager del Manchester City scherza dopo la sconfitta a Londra, con l'attaccante a segno per la 267ª volta per il Tottenham ...Dopo la vittoria del Tottenham sul Manchester City, Antonio Conte assente per la convalescenza post-operazione ha effettuato una videochiamata negli spogliatoi ...