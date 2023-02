Manchester City | gara da incubo per Haaland | solo record negativi per lui

Il Tottenham batte ilcon un gol di Kane e fa un assist ai 'nemici dell'Arsenal': non cambia il distacco in vetta in Premier Al Tottenham basta un gol di Harry Kane per superare il. Non ...Harry Kane , nella sfida di Premier League contro il, segna il suo gol numero 267 ed entra nella storia del calcio inglese, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia del Tottenham . Antonio Conte festeggia una ...

Manchester City, per Haaland 0 tiri in una gara da titolare: non accadeva da settembre 2020 TUTTO mercato WEB

Manchester City, Guardiola: "Non siamo in posizione di pensare allo scudetto" TUTTO mercato WEB

Video Manchester City, Guardiola: "Devo rianimare questa squadra" La Gazzetta dello Sport

Napoli da record con il Manchester City, statistica clamorosa in stagione: il dato CalcioNapoli24

Dopo la vittoria del Tottenham sul Manchester City, Antonio Conte assente per la convalescenza post-operazione ha effettuato una videochiamata negli spogliatoi ...Rete da record contro il Manchester City per l'attaccante inglese che al rientro negli spogliatoi ha ricevuto la chiamata dell'allenatore italiano.