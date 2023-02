Manchester City | contro il Tottenham per riavvicinare la vetta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Iloggi sfida il: in caso di successo l’Arsenal sarebbe a solo due punti di distanza Dopo il clamoroso testa coda dell’Arsenal, sconfitto dall’Everton, ilpotrebbe riaprire oggi la Premier League.iloggi pomeriggio, la squadra di Guardiola potrebbe, in caso di vittoria, tornare a -2 dai Gunners in. Non una sfida semplice, visto che gli Spurs hanno bisogno di vincere per non prendere troppo distacco dai posti Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.