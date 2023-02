Ma cosa insegnano alla Sapienza di Roma? È sempre Sessantotto

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dagli anni della contestazione ad oggi è passato mezzo secolo, il mondo ha cambiato volto. Tuttavia, il “lungo” italiano continua ancora. Almeno così vanno le cosedi, la più grande università italiana. Oggi, come allora, un piccolo ma violento gruppo di studenti della sinistra estrema è in grado di tenere in scacco l'intero ateneo indirizzandone l'attività didattica e la stessa ricerca. Il tutto, va detto, con l'acquiescenza, che a volte è addirittura complicità, forse di una parte dei vertici e sicuramente degli stessi docenti (non di rado a loro volta attardati e nostalgici sessantottini). Il repertorio è quello classico, di: occupazioni, sospensione delle lezioni, assemblee, atti di intolleranza e intimidazione nei confronti di chi pretenderebbe varcare il ...

