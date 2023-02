Lutto Al Gf Vip | Milena Miconi Abbandona il Reality!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 5 febbraio 2023)hato il Gf Vip. Tutto a causa di unche ha colpito la gieffina. È morto improvvisamente il suo storico amico e manager Alessandro Lo Cascio. Una notizia che le è stata comunicata poche ore fa dagli autori e che l’hanno devastata. Cosa deciderà di fare? Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda! Morto il manager di: la gieffina in lacrimeper. Poche ore fa, gli autori del Gf Vip le hanno comunicato la morte del suo storico manager Alessandro Lo Cascio. Al momento ancora non si sa se la gieffina deciderà dire il reality oppure no. Potrebbe anche decidere di uscire temporaneamente dalla Casa per partecipare ai funerali e farvi rientro subito dopo. In ...