Luciano Punzo ricorda il GF Vip | il video da brividi sui social

Leggi su 361magazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’ex gieffinotorna sull’avventura vissuta al GF Vip: ilricordo suiOrmai messa alle spalle l’avventura al GF Vip,si appresta a tuffarsi in nuove avventure. Il modello partenopeo, che ha vissuto un percorso in crescita nella casa più spiata d’Italia, è stato eliminato nei mesi scorsi dal reality condotto da Alfonso Signorini, ma non dimentica il cammino fatto nel loft di Cinecittà. Intervenuto su Instagram nelle scorse oreha infatti postato unin cui ha mostrato il best of della sua avventura al Grande Fratello Vip, conclusa troppo presto secondo molti suoi fan. E così suiha voluto riepilogare ai suoi oltre 200 mila follower i giorni trascorsi nella Casa, tra emozioni, ...