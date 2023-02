Lourdes Maria cacciata da una sfilata | cosa è successo alla figlia di Madonna

Leggi su dilei

(Di domenica 5 febbraio 2023) Anche i “figli di” a volte piangono. Lo dimostra quanto accaduto aCiccone, primogenita della popstarche, come la mamma, ha una passione smisurata per la mode e le passerelle di pregio. La modella e influencer si è presentata al fashion show di Marc Jacobs in programma lo scorso giovedì a Manhattan, ma qualè andato storto: la poveraè stata respinta all’ingresso dell’edificio, senza possibilità di far cambiare idea ai buttafuori. Maesattamente? Perché ladiè statada unaNon è stata una buona serata quella di giovedì scorso perCiccone Leone – questo il nome completo ...