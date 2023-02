L’offerta Iliad da 150 Giga stupisce tutti per il prezzo | concorrenti muti

(Di domenica 5 febbraio 2023)da 150che lascia a bocca apertagli operatori telefonici. Conosciamola meglio insieme questa insuperabile proposta telefonica. E’ una sfida continua, che si aggiorna non quotidianamente ma pressoché minuto per minuto. I piani tariffari riguardanti la telefonia mobile si sorpassano, e contro sorpassano, continuamente. Stare dietro a questi continui cambi di piani tariffari c’è soltanto da impazzire, fino a quando è arrivato…da 150(I Love Trading), l’ultimo grande operatore telefonico apparso sulla scena nazionale. Da quel momento è stato amore a prima vista con centinaia di migliaia di clienti italiani, diventati poi, nel giro di pochi anni, quasi 8 milioni. Un successo straordinario, non certo ...

... tra cui, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb. Per tutti gli altri desiderosi di approfittare dell', devono necessariamente attivare una nuova numerazione . Non si paga nulla per'...'Attenzione, c'è un'speciale pensata apposta per te'. Quante volte negli ...rispondere al telefono e sentire questa frase'... Dal proprio accountè possibile filtrare in automatico tutti ...

Super offerta Iliad sorprende gli utenti: 150 Giga e prezzo conveniente InformazioneOggi.it

Nuova tariffa Iliad in arrivo La prossima offerta flash UpGo.news

La rivoluzione Iliad per la fibra ottica parte da questa tariffa Punto Informatico

Le migliori offerte Iliad di febbraio 2023 | Segugio.it Segugio.it