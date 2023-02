(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 I fuggitivi hanno attaccato la seconda asperità di giornata. 16.09 Arriva la Bora-Hansgrohe di Vlasov in testa ale l’andatura aumenta. 16.06 50 i chilometri che mancano al traguardo: ormai fra pochi istanti comincerà la salita verso il GPM di La Frontera. 16.04 Percorsi già 40 chilometri in meno di un’ora di corsa. 16.02 Questa salita potrebbe fare la differenza: vedremo a quale velocità deciderà di affrontarla il. 15.59 Torna sopra i due minuti il vantaggio dei tre italiani che stanno davvero portando avanti una bella azione. 15.56 Adesso un po’ discesa e poi si risalirà per la seconda salita di giornata: La Frontera (5,2 km al 9%), GPM di prima categoria. 15.53 60 chilometri all’arrivo: Alessandro De(Team Jayco AlUla), Samuele ...

Non è la primache il segretario della Lega esorta maggior rigore e rispetto delle regole per ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. ...... solo esterno della rete per lui 4' grande intervento di Polverino sulla conclusione ravvicinata in area di Pontisso su assist di Sounas! squadre in campo, calcio d'avvio questaper il ...

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi, Battistella e Gabburo in fuga, gruppo a 2' OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince Geoghegan Hart, ma Ciccone è terzo e rimane leader della generale! OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman attacca, gruppo a 1'50" OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Simone Velasco corona la fuga con uno splendido sprint! Ciccone resta leader OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tre minuti di vantaggio per i fuggitivi ad 80 km dall'arrivo OA Sport

SECONDO TEMPO Ricomincia l'incontro, a muovere il pallone è questa volta l'Udinese. Tornano in campo le due squadre per disputare la ripresa. Vedremo se ci sono stati ...PRIMO TEMPO 42' L'Udinese adesso fa scorrere il tempo ogni volta che recupera palla perché il Toro ha preso il possesso della gara. 40' OCCASIONE TORO! Aina in mezzo sul ...