LIVE Volta a la Comunitat Valenciana | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e i big davanti | tanta selezione in salita

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Rientra sul gruppo di testa Rui Costa. 16.29 Rui Costa dietro è molto vicino: il portoghese è veloce in volata e potrebbe essere un bene peruna sua presenza nel finale. 16.28 40 chilometri all’arrivo! 16.26 Adesso comincia la discesa: la speranza perè che rientrino più corridori possibili da dietro per evitare che Geoghegan Hart e Bilbao recuperino terreno sull’abruzzese con gli abbuoni in volata. 16.25 Da dietro sul gruppo diè rientrato Soler insieme a Bilbao. 16.24 Samuele Battistella è primo al gran premio della montagna e viene ripreso a, Arensman, Vlasov e Geoghegan Hart. 16.23 Prossimo allo scollinamento Samuele Battistella. 16.22 Questo quartetto è andato a riprendere De Marchi ed è a una decina ...

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi, Battistella e Gabburo in fuga, gruppo a 2' OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince Geoghegan Hart, ma Ciccone è terzo e rimane leader della generale! OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Simone Velasco corona la fuga con uno splendido sprint! Ciccone resta leader OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman attacca, gruppo a 1'50" OA Sport

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tre minuti di vantaggio per i fuggitivi ad 80 km dall'arrivo OA Sport

SECONDO TEMPO Ricomincia l'incontro, a muovere il pallone è questa volta l'Udinese. Tornano in campo le due squadre per disputare la ripresa. Vedremo se ci sono stati ...