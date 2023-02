LIVE Volta a la Comunitat Valenciana | tappa di oggi in DIRETTA | attaccano De Marchi | Battistella e Gabburo | gruppo a 2?

Leggi su oasport

15.50 A passare per primo al GPM è stato Samuele. 15.47 Allo scollino ilpaga 2'07" dalla fuga. 15.45 Manca davvero poco per Dead arrivare in cima al GPM di seconda categoria di Oronet. 15.42 Si è stabilizzato intorno ai 2'30" il gap tra i fuggitivi e il. 15.39 Inizia ufficialmente la salita per i tre battistrada quando mancano 70 chilometri alla conclusione. 15.37 Già percorsi 20 chilometri: la strada ha già cominciato a salire prima del GPM di Oronet. 15.35 Si porta in testa alla UAE Team Emirates di McNulty, Ulissi e Majka. 15.32 Ricordiamo che al comando ci sono tre italiani: Alessandro De(Team Jayco ...