LIVE Virtus Bologna-Brescia 62-62 | Serie A basket in DIRETTA | Odiase in grande spolvero | Belinelli pareggia i conti sulla sirena

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-62INARRESTABILE: TERZA TRIPLA IN FILA! TIME-OUT. 65-62 Marcoè pazzesco da tre punti: altra bomba, 10 punti e primo vantaggionel parziale conclusivo! Inizia l’ultimo quarto decisivo alla Segafredo Arena di! 62-62: la tripla del pareggio! 59-62 2/2 perai liberi: nuovo possesso pieno di vantaggio per la Germani! 59-60 Bako schiaccia ad una mano: -1 Segafredo! 57-60 1/2 per Bako a cronometro fermo: -3! 56-60prende l’ascensore e schiaccia: +4! 56-58 Dentro il libero di Marco! Fallo ...

Alle 20 la Germani scende in campo alla Segafredo Arena, per affrontare laBologna nel match serale della diciottesima giornata del campionato di serie A. Per la Pallacanestro Brescia si tratta di un impegno molto complicato, dato che davanti c'è una delle due potenze ...Ammonizioni: al 18 pt Murilo (Francavilla), al 18 st Di Marco T. (Francavilla), al 30 st Pierno R. (Francavilla), al 41 st Idda R. (Francavilla) al 10 st Sassi J. (...

LIVE Virtus Bologna-Brescia, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GERMANI BRESCIA: LIVE SU ... Bresciacanestro

Diretta Virtus Bologna-Germani Brescia: dove vederla in tv e live streaming DAZN

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 54-64, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: Belinelli in stato di grazia, l'ASVEL prova a rientrare! Ultimi 5' decisivi OA Sport

Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

Alla Segafredo Arena tutto è pronto per la sfida valida come 18esima giornata del campionato di serie A 2022.23 tra la Virtus Bologna e la germani Brescia. di fronte agli ospiti quasi ...Alla Segafredo Arena tutto è pronto per la sfida valida come 18esima giornata del campionato di serie A 2022.23 tra la Virtus Bologna e la germani Brescia. di fronte agli ospiti quasi ...