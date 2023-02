LIVE – Venezia-Brindisi 14-12 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come diciottesima giornata dellaA1di. Scontro diretto tra due formazioni che chiudono la zona che vale la qualificazione ai playoff. I lagunari hanno infatti perso qualche posizione a causa delle tre sconfitte di fila; discorso inverso per i pugliesi, che invece sono reduci da due vittorie importanti ottenute in casa, contro Virtus Bologna e Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 5 febbraio sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI ...