LIVE Trieste-Olimpia Milano 55-61 | Serie A basket in DIRETTA | gli ospiti allungando venendo trascinati da Melli nel quarto periodo

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-61 Luwawu-Cabarrot da treeeeee!a +6. Timeouta cinque minuti dalla fine. 55-58, col gioco da tre punti: fallo e canestro, col libero però nettamente sbagliato. 55-56 Davis fa impazzire la difesa di: canestro per lui. 53-56 Booomba di Ricci, da tre!va a +3. 53-53 Spencer, con un canestro difficilissimo in girata. 51-53 Napier: i primi punti degli ultimi dieci minuti sono i suoi. SI VA COLOra una breve pausa FINISCE IL TERZO51-51 Napier dalla linea della carità: 2/2. 51-49 Davies ai liberi: fa 2/2. 51-47 Daviiiiiis da tre!va a +4. 48-47 Davies appoggia al vetro i punti del -1 di ...