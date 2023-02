LIVE Trieste-Olimpia Milano 44-39 | Serie A basket in DIRETTA | Davis e Terry provano a trascinare i padroni di casa

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-39 Taglio di Deangeli, premiato: canestro per lui. 44-39 Daviiiiis, da treeeeeee!va a +5. Timeouta 6 minuti dalla fine del terzo periodo. 41-39 Bartley in lunetta: 2/2. 39-39, con il rimbalzo offensivo e il canestro: parità. 37-39 Napier: canestro e fallo subito! Completa il gioco da tre punti. 37-36 Tripla di Datome!va a -1. COMINCIA LA RIPRESA Ora una pausa, poi il racconto della ripresa. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: si va al riposo sul 35-33. 33-31 Tripla di Napier! 31-26 Triiiiiipla di Tonut!rimane agganciata a questo tentativo di minifuga deidi. 31-23, subisce fallo in azione da tre punti. Tre liberi: tre ...