LIVE – Spezia-Napoli 0-1 47? rig Kvaratskhelia | Kvara non sbaglia dagli undici metri | azzurri in vantaggio!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilè chiamato a vincere ancora, stavolta dovrà farlo in Liguria, allo stadio Alberto Picco contro lo. Luciano Spalletti per farlo si è affidato allo stessoche ha battuto la Roma si Mourinho la scorsa settimana al Maradona. La partita è fondamentale per gliche anche in vista del derby di Milano di questa sera possono allungare ulteriormente su almeno una delle due formazioni milanesi ottenendo un risultato positivo contro la squadra di Luca Gotti (che non è in panchina per problemi fisici).che, come ricordato anche da Spalletti in conferenza, nel match di andata ha messo molto in difficolta glie rappresenta una vera e propria partita trappola., il racconto del match Tweets by ...