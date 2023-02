LIVE Slittino | Coppa del Mondo Altenberg 2023 in DIRETTA | West guida la seconda manche Ora i migliori sei con Fischnaller

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31 Anche a Gints Berzins non basta il risicato vantaggio in partenza su. Il lettone si piazza in terza posizione alle spalle del connazionale Aparjods. Si comincia adesso a far sul serio con le ultime sei discese. Si parte con l’austriaco Nico Gleirscher, che parte con 110 millesimi di margine sull’americano. 12:29 Errore di linea alla terzultima curva per Mueller, che scivola in terza posizione a poco più di 3 decimi da. E’ il momento del lettone Berzins. 12:28 Tuckervola al comando per soli 43 millesimi! Lo statunitense piazza il miglior crono di spinta resistendo poi nella faseta. Ora l’austriaco Jonas Mueller, che parte con appena 5 millesimi di margine su. 12:26 Continua a risalire Aparjods, ...