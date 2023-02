LIVE Sci di fondo | Staffette Dobbiaco 2023 in DIRETTA | TRIONFO AZZURRO SULLA NEVE DI CASA! Noeckler | De Fabiani | Daprà e Pellegrino da leggenda!

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09:, De, diverse generazioni, atleti che non sempre sono riusciti ad esprimersi al massimo nelle ultime stagioni ma che oggi sono riusciti a dare il massimo. E’ una vittoria significativa, anche se non deve illudere in prospettiva Mondiali 14.08:è partito al momento giusto e nessuno poteva andarlo a prendere nel finale. Grande vittoria azzurra. Mancava Klaebo, mancava la Russia ma l’Italia 17 anni dopo è tornata a vincere in staffetta! Una delle gare più belle e importanti del panorama olimpico 14.07: E’OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 14.07:in testa con margine nel ...

... Monza - Verona (diretta) da Monza Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 18:30...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Si torna in pista per l'ultima gara prima ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...

Sci alpino: Casse, Schieder, Sala, Vinatzer e Della Vite. La carica degli outsider italiani ai Mondiali OA Sport

LIVE Sci di fondo, Staffette Dobbiaco 2023 in DIRETTA: TRIONFO AZZURRO SULLA NEVE DI CASA! OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: ultimi ballottaggi prima dei Mondiali per l'Italia! OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino punta al podio! Attesa per Hellweger, Sanfilippo eliminata ai quarti OA Sport

LIVE - Sci alpino, slalom maschile Chamonix 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

Al via i Mondiali di sci alpino in Francia, da lunedì 6 a domenica 19 febbraio. Sofia Goggia subito un pista anche nella combinata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist delle staffette di Dobbiaco – La presentazione del week end di Dobbiaco – Quale staffetta per l’Italia ai Mondial ...