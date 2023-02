(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento ai Mondiali! Buon pomeriggio! 14.13: Strepitosa prestazione degli azzurri, il modo migliore per lanciare la campagna dei Mondiali di Planica, secondo podio aper l’Italia dopo il terzo posto dinella sprint a tecnica libera 14.12: Italia 1 si aggiudica la staffetta maschile, secondo posto per la Svezia, terza piazza per Norvegia 1, quarta Norvegia 1. A completare la top 10 Finlandia, 1, Germania, Francia 1, Svizzera, Usa, Francia 2. Undicesimo posto per Italia 2 14.09:, De, diverse generazioni, atleti che non sempre sono riusciti ad esprimersi al massimo nelle ultime stagioni ma che oggi ...

LIVE Sci di fondo, Staffette Dobbiaco 2023 in DIRETTA: TRIONFO AZZURRO SULLA NEVE DI CASA! Noeckler, De Fabiani, Daprà e Pellegrino da leggenda! OA Sport

Sci alpino: Casse, Schieder, Sala, Vinatzer e Della Vite. La carica degli outsider italiani ai Mondiali OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2023 in DIRETTA: ultimi ballottaggi prima dei Mondiali per l'Italia! OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Pellegrino punta al podio! Attesa per Hellweger, Sanfilippo eliminata ai quarti OA Sport

LIVE - Sci alpino, slalom maschile Chamonix 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

Momenti di grande paura a Gambarie, dove si è verificato un altro grave incidente sulla neve. Vittima ancora una volta una ragazza, esattamente come accaduto domenica scorsa quando era dovuto interven ...Al via i Mondiali di sci alpino in Francia, da lunedì 6 a domenica 19 febbraio. Sofia Goggia subito un pista anche nella combinata ...