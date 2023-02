LIVE – Pesaro-Reggio Emilia 54-47 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come diciottesima giornata dellaA1di. Dopo due vittorie consecutive, la formazione di coach Sakota si è fermata sul campo di Brindisi, a causa di una rimonta subita proprio nell’ultimo quarto. Ora, l’UNAHOTELS è attesa dalla difficile trasferta contro la quarta forza del campionato: poco più di un mese fa, a vincere a sorpresa furono Cinciarini e compagni. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 5 febbraio sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

Il quarto uomo sarà Riccardo Boiani di. Dove vedere Foggia - Gelbison, streaming gratis e diretta tv in chiaro Il match Foggia - Gelbison , valido per la 26.a giornata del girone C del ...RIVIVI ILSU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita i ritmi sono davvero blandi e ci sono ... Pareggio per 1 - 1 poi tra San Donato e Vis, con le reti di Marzierli e Di Paola, così come ...

LIVE: Vuelle Pesaro - Pallacanestro Reggiana Vivere Pesaro

LIVE – PESARO-REGGIO EMILIA 39-36, DIRETTA Serie A1 2022 ... SPORTFACE.IT

LIVE: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Unahotels Reggio Emilia Primo Comunicazione

VL Pesaro, Bruno Savignani ''Dobbiamo rispondere nel miglior ... Basketmarche.it

LIVE: San Donato Tavarnelle - Vis Pesaro Primo Comunicazione

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Banco di Sardegna Sassari che dopo la vittoria interna contro Pesaro si impone alla BLM Group Arena di Trento contro ...Cinciarini e il nuovo acquisto Senglin rappresentano il maggior pericolo per la nostra difesa. Buona notizia per la Vuelle che finalmente ritrova il suo capitano Carlos Delfino, potenziale arma offens ...