LIVE Italia-Francia 3-12 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | Ramos confeziona la seconda meta francese

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? – Non va la trasformazione di. Si resta sul 12-3 per i francesi. 19? – Confermata la, lain carriera per il piazzatore transalpino. 12-3. 19? –, ma si va nuovamente al TMO review. Da verificare un possibile in avanti ed un impatto volante tra Penaud e Capuozzo. 18? – Fa la voce grossa in mischia la, e grazie ad Atonio recuperano il possesso guadagnando un calcio piazzato. Transalpini che decidono di non andare per i tre punti, guadagnando metri con la touch. 17? – In avanti commesso dalla. Gioco molto spezzettato in questa prima metà della prima frazione. Mischia. 16? – ...