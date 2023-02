LIVE Italia-Francia 24-22 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | il piazzato di Allan ci porta in vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? –francese che non si concretizza. Nuova punizione per i transalpini, che vanno in rimessa laterale nei 22 metrini. C’è da soffrire. 65? – Dentro Ceccarelli, fuori Ferrari.che recupera palla e può risalire il campo usufruendo di un calcio di punizione. 65? – Grande pressione degli azzurri che accelerano addirittura il ritmo di questa partita. 63? – In avanti dei francesi nel tentativo di recuperare sul calcio di Dupont. Mischia per l’. 62? – Rientra in campo Ollivon. Ultimi 18 minuti in parità numerica. 61? –NNN! Tommaso non sbaglia. Primoper l’, che conduce con il punteggio di 24-22. 60? – Fuorigioco dei francesi. ...