LIVE Inter-Milan | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Skriniar parte titolare!

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASCOPRI LA NUOVA OA20.20 Inzaghi non rinuncia achetitolare, mentre De Vrijstabilmente dalla panchina. 20.15 Scelta pesante quella effettuata dal tecnico rossonero Pioli: fuori dai titolari gente del calibro di Leao e Brahim Diaz oltre l’acquisto più costo dell’anno rossonero, Charles De Ketealere. 19.57 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2: Onana;, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi(3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi. All. Pioli 19.56 Buonasera e benvenuti alla sfida trae ...

MILANO - Punti pesantissimi quelli in palio oggi (domenica 5 febbraio) a San Siro , dove va in scena il derby- Milan (ore 20.45) valido per la 21ª giornata di Serie A . Tornare a - 13 dal Napoli capolista (e vittorioso nel lunch - match odierno sul campo dello Spezia ) e conservare il secondo posto ...Thiago MottaCLASSIFICA SERIE A:Napoli* 56,40, Roma* 40, Lazio 38, Milan 38, Atalanta* 38, Torino* 30, Udinese* 29, Empoli* 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24; Juventus**, Lecce* 23 e ...

Inter-Napoli Primavera DIRETTA: aggiornamenti LIVE CalcioNapoli24

LIVE Primavera, Inter-Napoli 4-0: poker nerazzurro, Curatolo timbra il cartellino fcinter1908

Primavera: live alle 13.00 Inter-Napoli: segui qui la partita (streaming gratis) Sportitalia

LIVE TMW - Inter, Inzaghi: "Skriniar Non giudico le scelte, sarà titolare. Lukaku sta crescendo" TUTTO mercato WEB

Live Inter-Milan: la cronaca in diretta e il risultato in tempo reale del derby valido per la 21esima giornata della Serie A 2022/2023.Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del derby Inter-Milan in diretta dal prepartita al risultato finale del match. Domenica 5 febbraio ...