LIVE Inter-Milan 1-0, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: Lautaro Martinez firma la rete che vale la vittoria (Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCOPRI LA NUOVA OA calcio 22.48 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.47 Ecco le pagelle: Inter: Onana 6; Škriniar 6, Acerbi 6,5, Bastoni 7; Darmian 6, Barella 6 (93? Asllani s.v.), Çalhano?lu 7 (88? Gagliardini s.v.), Mkhitaryan 6 (69? Brozovic 6.5), Dimarco 6.5 (69? Gosens 6); Lautaro Martínez 8, Džeko 6.5 (69? Lukaku 6) Milan: T?t?ru?anu 5; Kalulu 5, Kjær 5,5 (85? Rebic s.v.), Gabbia 5 (69? Thiaw 6); Calabria 5,5 (55’Saelemaekers 6), Messias 5 (46? Brahim Diaz 6), Tonali 6, Kruni? 5, Theo Hernández 5; Giroud 4.5, Origi 5 (55? Leao 6). 22.46 L’Inter domina nel primo tempo, nella ripresa sale il Milan ma non basta per trovare la via della rete. Crisi ...Leggi su oasport
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Serie A, Inter - Milan 1 - 0 | La cronaca del matchFORMAZIONI UFFICIALI INTER - MILANINTER (3 - 5 - 2): Onana; kriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Deko. A disp.: Cordaz, Handanovi; D'Ambrosio, de ...
Inter Milan 1 - 0 LIVE: Lautaro impegna TatarusanuA San Siro, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Inter e Milan si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...
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LIVE Inter-Milan 1-0, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: Lautaro Martinez firma la rete che vale la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCOPRI LA NUOVA OA CALCIO 95' Finisce la partita, Inter-Milan 1-0. 94' Fuori Barella e dentro Asllani nell’Inter. 92' Ci saranno altre minuti di recupero. 90' ...
Lautaro giustiziere, il derby è ancora dell’Inter: Acerbi un muroInzaghi consolida il secondo posto L’Inter vince il secondo derby consecutivo nel giro di venti giorni. Milan dominato in lungo e largo dai nerazzurri, trascinati da Lautaro e ora ben saldi al secondo ...
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