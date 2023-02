LIVE Inter-Milan 0-0 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | tentativo di Lautaro Martinez

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASCOPRI LA NUOVA OA31? Fallo tattico di Kalulu su, giallo per il rossonero. 29?di testa dopo una punizione non trova la porta. 27? Skriniar con il corpo ferma Origi. 25? Destro di Barella, muro di Gabbia con il corpo. 23? Possesso palla dell’che risulta lento,che copre tutti gli spazi. 21? Lancio troppo lungo per Dimarco sulla fascia sinistra. 19? Cross veloce di Dimarco, Darmian manca l’attacco al secondo palo. 17? Fase di possesso palla dell’. 15?che non riesce ancora ad andare in fase offensiva, problemi di costruzione della manovra. 13? Totale dominio dell’. 11? Ancora di testa ...